عميد علوم القاهرة: الخطة الاستراتيجية للكلية لعام ٢٠٢٠ تشمل ثمانية غايات وستة عشرة هدف

مع بدء انطلاق العام الحالي ٢٠٢٠، صرح الدكتور عبدالحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، أن الكلية تسير على خطي ثابتة نحو تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، كما أكد المناوي على سعي الكلية لتطبيق فكر جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث وتسخير المعرفة لحل مشاكل المجتمع.



وذكر المناوي أن الخطة الاستراتيجية للكلية لعام ٢٠٢٠ اشتملت على ثمانية غايات وستة عشرة هدف استراتيجي وعدد من الأهداف التنفيذية منها تجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والحفاظ على المركز الأول في جائزة جامعة القاهرة للنشر العلمي الدولي والتطلع الي الحصول على المركز الأول في جائزة التميز العربي فئة الجوائز الفرعية بالإضافة إلى التطلع الي الحصول على جائزة مصر للتميز الحكومي فئة المؤسسة المتميزة "الكليات" والتميز في تقديم الخدمة التعليمية والتكامل في تقديم الخدمات المجتمعية.



وأضاف المناوي أن هذه الفترة ستشهد تأهيل الكلية لاعتماد عدد من المواصفات الدولية "الأيزو" منها البيئة والسلامة والصحة المهنية، كما تسعى الكلية لإطلاق برامج دراسية جديدة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية حيث تسعى الكلية لسد احتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة.



وذكرت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، في ذكري بداية عام جديد، أن تظل الكلية منارة للعلم وأساسا لنهضة هذا الوطن العظيم وأن تكون الكلية مركز إشعاع علمي يسهم في حل مشاكل المجتمع وأن تظل جامعة القاهرة في صدارة التصنيفات الدولية.