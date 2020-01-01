حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

وكان سبب الرفض رغبة اللاعب في اللعب لسموحة بعد حصوله على وعود من حسام حسن المدير الفني للفريق بالمشاركة أساسيا.

وكان سبب الرفض رغبة اللاعب في اللعب لسموحة بعد حصوله على وعود من حسام حسن المدير الفني للفريق بالمشاركة أساسيا.

ويأمل الفريق البترولي في استعادة مهاجمه السابق، لدعم الفريق، قبل أن يلقي محسن بمسؤولية القرار على المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر، الذي سيحدد خلال أيام، موقفه من بقاء اللاعب أو إعارته.