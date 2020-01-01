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حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي
الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:18 م
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الفجر الرياضي
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رفض صلاح محسن مهاجم الأهلي، فكرة العودة من جديد لصفوق نادي انبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر الجاري.
وكان سبب الرفض رغبة اللاعب في اللعب لسموحة بعد حصوله على وعود من حسام حسن المدير الفني للفريق بالمشاركة أساسيا.
ويأمل الفريق البترولي في استعادة مهاجمه السابق، لدعم الفريق، قبل أن يلقي محسن بمسؤولية القرار على المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر، الذي سيحدد خلال أيام، موقفه من بقاء اللاعب أو إعارته.
ويسعى محسن الغائب عن تشكيلة الأهلي منذ فترة، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكانه بالمنتخب الأولمبي المصري، الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
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