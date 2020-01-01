Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطار الحرمين السريع يعلن رفع سرعته إلى 300 كم/الساعة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:10 م
Advertisements
قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين السريع
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، اليوم الأربعاء، أنها بدأت في رفع سرعة القطارات على جميع الرحلات من المدينة المنورة وإليها إلى 300 كم في الساعة، وذلك من ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.

وأوضحت الإدارة، أن "الوصول بسرعة القطار إلى 300 كم في الساعة، سيكون ما بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، والذي سيجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمدينة المنورة قرابة الساعتين، وبين مكة المكرمة، والمدينة المنورة قرابة الساعتين و 45 دقيقة".

ويُذكر أن قطار الحرمين السريع، يعد أسرع وأحدث وسيلة نقل سككي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحتوي جميع محطاته على عدة مرافق من بينها صالات مخصصة للمسافرين على درجة الأعمال، ومركزاً للنقل العام، ومهابط طائرات عمودية، ومواقف للسيارات، ومحطات للدفاع المدني، ومساجد ومساحات تجارية لتلبية جميع احتياجات المسافرين".

قطار الحرمين السريع
هو مشروع سعودي، عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي، ويُعد أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا.

وللقطار خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة. افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر 2018، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وكان من المخطط أن يُفتتح في عام 2012، إلا أنه تأخّر اكتمال المشروع، كما جرى إرجاء تشغيله مرتين، وتغيير المواعيد التي حددها المسؤولين لانطلاقته، حتى أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الموعد النهائي للتشغيل التجاري، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11 أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطار الحرمين السريع المملكة السعودية

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

أندية الممتاز تغيب عن عمومية الجبلاية داخل الزمالك

منذ أقل من ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 13 ساعة

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

منذ نصف ساعة

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 4 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحجز وشراء تذاكر قطار الحرمين السعودي

حريق بمحطة قطار الحرمين في جدة (فيديو)

بيان عاجل من "قطار الحرمين" بشأن حريق محطة جدة

فيديو جديد لحريق محطة قطار الحرمين في جدة

إمارة مكة: نقل 5 مصابين إثر حريق في محطة قطار الحرمين بجدة

قطار الحرمين يوقف رحلاته حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المسافرين

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

05:18 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status