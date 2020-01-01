محافظ القليوبية: 44 قافلة بيطرية مجانية خلال 2019 وعلاج 5 آلاف حيوان 

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنظيم 44 قافلة بيطرية مجانية خلال 2019 أسفرت عن تسجيل وترقيم وعلاج عدد 5704 حيوان وعلاج 47109 من الدواجن بكل مدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة بكل مدن وقرى المحافظة ودعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن النائية والمحرومة، بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرية، وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية.



ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بزيادة عدد القوافل خلال العام الجاري وإستمرارها بكل مدن وقرى المحافظة بالمجان ومواكبة التطورات في مجال العلاج البيطرى والكشف بالأساليب الحديثة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.



