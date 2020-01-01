مطرب "ملطشة القلوب": 2019 كانت أسعد سنة في حياتي

هنأ الفنان مصطفى شوقي، جمهوره عبر أثير راديو إينرجي، بمناسبة العام الجديد.





وقال شوقي في سهرة رأس السنة، مع باسم كميل وزهرة رامي: "إن ٢٠١٩ كانت اسعد سنة في حياتي وحققت حلم منذ ٢٠ عاما، بنجاح أغنيته ياملطشة القلوب"، وتابع: "ما حققته أغنية ملطشة القلوب جعل المسؤلية أكبر، وسأعمل على تقديم كل ما ينال إعجاب الجمهور".





وختم شوقي، حديثه قائلا: "كان هناك تعمد في تغيير اللون الغنائي الذي قدمته في اغنية وحشتونا بعد نجاح ملطشة القلوب".

وتحتفل إذاعة "إنرجي" بليلة رأس السنة بطريقة خاصة ومختلفة، حيث أجتمع المذيعون من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، على الهواء مباشرة.