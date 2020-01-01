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5 مباريات قوية تنتظر توتنهام في شهر يناير

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:06 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض فريق توتنهام عدد من المباريات المرتقبة خلال شهر يناير الجاري سواء في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.


ويتطلع الاسبيرز تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات التي سيخوضها خلال الشهر الجاري.


ونستعرض مباريات فريق توتنهام في شهر يناير 2020 :-


ساوثهامبتون × توتنهام 1-1-2020

ميدلذبره × توتنهام 5-1-2020

توتنهام × ليفربول 11-1-2020

واتفورد × توتنهام 18-1-2020

توتنهام × نوريتش سيتي 22-1-2020
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