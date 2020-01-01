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5 مباريات قوية تنتظر توتنهام في شهر يناير
الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:06 م
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علي نبوي
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يخوض فريق توتنهام عدد من المباريات المرتقبة خلال شهر يناير الجاري سواء في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
ويتطلع الاسبيرز تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات التي سيخوضها خلال الشهر الجاري.
ونستعرض مباريات فريق توتنهام في شهر يناير 2020 :-
ساوثهامبتون × توتنهام 1-1-2020
ميدلذبره × توتنهام 5-1-2020
توتنهام × ليفربول 11-1-2020
واتفورد × توتنهام 18-1-2020
توتنهام × نوريتش سيتي 22-1-2020
ويتطلع الاسبيرز تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات التي سيخوضها خلال الشهر الجاري.
ونستعرض مباريات فريق توتنهام في شهر يناير 2020 :-
ساوثهامبتون × توتنهام 1-1-2020
ميدلذبره × توتنهام 5-1-2020
توتنهام × ليفربول 11-1-2020
واتفورد × توتنهام 18-1-2020
توتنهام × نوريتش سيتي 22-1-2020
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