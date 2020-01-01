محافظ قنا: منع جرارات القصب بالمبيت أو السير بأكثر من مقطورتين في الشارع

أمر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية نحو اتباع التعليمات بكافة مراحل نقل المحصول من اماكن زراعته حتي وصوله إلى المصنع.



كما أعطى تعليماته لمسئولي المرور بعدم السماح لجرارات نقل القصب بالمبيت بالشوارع والطرق الرئيسية مع الالتزام بوضع العلامات الارشادية وعدم السماح للجرارات بالسير بحمولة اكثر من 2 مقطورة منعًا لوقوع حوادث وحفاظا علي سلامة الموطنين.







كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع كافة الاشغالات من علي جوانب الطرق الرئيسية والداخلية خاصة القريبة من المصانع كما اوصي بضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل تدبير عدد من عمال النظافة اليومية لرفع مخلفات الناتجة عن عمليات نقل المحصول بالطرق وحفاظا علي المظهر الجمالي للمدن.



جاء ذلك خلال لقاء اللواء اشرف الداودب مع رؤساء مصانع شركات السكر بقوص ودشنا ونجع حمادي للاستعداد لبدء موسم عصير قصب السكر وذلك بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومسئولي ادارة المرور بالمحافظة.





والجدير بالذكر ان المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالي 120 الف و480 فدان تمثل حوالي 37% من اجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية يتم توريد حوالي 3 مليون طن قصب خام تنتج حوالي 300 ألف طن سكر سنويًَا.