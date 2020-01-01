Advertisements
Advertisements
Advertisements

"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:05 م
Advertisements
عبد الله الحسيني
عبد الله الحسيني
أحمد رمضان متولي
Advertisements

بدأ المطرب عبد الله الحسيني، انطلاقته الغنائية الجديدة مع بدايات 2020، عبر إطلاق أول أغنياته "سلامات" بشكل فيديو كليب مصور.

 

الحسيني الذي عرف فيما مضى بأغنية "في اختلافنا رحمة" رفقة الموسيقي حسن الشافعي،  قرر العودة إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل، عبر مشروعه الموسيقي الخاص المتمثل في ألبوم غنائي يحمل نفس اسم الكليب "سلامات"،  ويضم 12 أغنية مختلفة تعاون فيها مع الملحن والموزع الموسيقي أحمد إيهاب والشاعر حازم ويفي ومهندس الصوت ماهر صلاح وموسيقيين من مختلف دول العالم.

 

ويخطف عبد الله مسامع الجمهور عبر أغنيات الألبوم في رحلة شعورية بين السعادة والتيهة والحزن ووجع الفراق وفرحة اللقاء، في توليفة غنائية تجسد قصصًا وتأملات واقعية خاض في مغامراتها شخصياً ويحاول إيصالها للجمهور بصوته، ويتغنى الحسيني في أول خطوات مشواره الجديد بكلماته وألحانه وبصحبة الموزع الموسيقي مصطفى نجم.

 

وقرر عبد الله الحسيني أن تكون عودته للساحة مختلفة، عبر تقديمه كافة أغنيات الألبوم الجديد بشكل مصور، تم تصوير أغلبها خلال رحلته في سويسرا، رفقة المخرج كريم شعبان ومدير التصوير فوزي درويش، والألبوم من إنتاج شركة "چمال وورلد" السويسرية، ومن المقرر ظهور الأغاني فرادى كل فترة بكليب مختلف.

"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)
"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)
"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)
"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)
"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)
"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)
"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)
"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)
Advertisements

أخبار تهمك

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 13 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

أندية الممتاز تغيب عن عمومية الجبلاية داخل الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ حوالي 4 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

حسام حسن يعرقل انتقال نجم الأهلي لانبي

05:18 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status