"سلامات" أول أغنيات ألبوم عبدالله الحسيني (فيديو وصور)

بدأ المطرب عبد الله الحسيني، انطلاقته الغنائية الجديدة مع بدايات 2020، عبر إطلاق أول أغنياته "سلامات" بشكل فيديو كليب مصور.

الحسيني الذي عرف فيما مضى بأغنية "في اختلافنا رحمة" رفقة الموسيقي حسن الشافعي، قرر العودة إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل، عبر مشروعه الموسيقي الخاص المتمثل في ألبوم غنائي يحمل نفس اسم الكليب "سلامات"، ويضم 12 أغنية مختلفة تعاون فيها مع الملحن والموزع الموسيقي أحمد إيهاب والشاعر حازم ويفي ومهندس الصوت ماهر صلاح وموسيقيين من مختلف دول العالم.

ويخطف عبد الله مسامع الجمهور عبر أغنيات الألبوم في رحلة شعورية بين السعادة والتيهة والحزن ووجع الفراق وفرحة اللقاء، في توليفة غنائية تجسد قصصًا وتأملات واقعية خاض في مغامراتها شخصياً ويحاول إيصالها للجمهور بصوته، ويتغنى الحسيني في أول خطوات مشواره الجديد بكلماته وألحانه وبصحبة الموزع الموسيقي مصطفى نجم.

وقرر عبد الله الحسيني أن تكون عودته للساحة مختلفة، عبر تقديمه كافة أغنيات الألبوم الجديد بشكل مصور، تم تصوير أغلبها خلال رحلته في سويسرا، رفقة المخرج كريم شعبان ومدير التصوير فوزي درويش، والألبوم من إنتاج شركة "چمال وورلد" السويسرية، ومن المقرر ظهور الأغاني فرادى كل فترة بكليب مختلف.