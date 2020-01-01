Advertisements
Advertisements
Advertisements

كامل أيهاب يحتفل بالعام الجديد بطرح أغنية "وارد" (فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:14 م
Advertisements
كامل أيهاب
كامل أيهاب
الفجر الفني
Advertisements

طرح الفنان الشاب كامل إيهاب، أغنية جديدة له بعنوان "وارد"، عبر قناته الشخصية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد ٢٠٢٠.

 

وتعد أغنية "وارد" هي الأولى بالنسبة للمطرب الشاب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد الهادي، مكساج وماستر محمود علاء.

 

ويستعد كامل إيهاب لطرح عدد من الأغاني خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد أغنية "وارد"، والتي يدخل من خلالها عالم الموسيقي متمنيا تحقيق النجاح.

 

وأعرب إيهاب عن سعادته البالغة بطرح الأغنية وسط حفاوة من قبل جمهور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي، مشيرًا إلي أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح المزيد، التي سيتم طرحها بشكل جديد و مختلف للجمهور.

كامل أيهاب يحتفل بالعام الجديد بطرح أغنية "وارد" (فيديو)
كامل أيهاب يحتفل بالعام الجديد بطرح أغنية "وارد" (فيديو)
كامل أيهاب يحتفل بالعام الجديد بطرح أغنية "وارد" (فيديو)
كامل أيهاب يحتفل بالعام الجديد بطرح أغنية "وارد" (فيديو)
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 5 ساعات

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

01:56 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status