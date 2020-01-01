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المخرج سعد هنداوي مستشارا فنيا لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:07 م
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المخرج سعد هنداوي
المخرج سعد هنداوي
الفجر الفني
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قررت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، اختيار المخرج السينمائي سعد هنداوي مستشارا فنيا للدورة الثالثة عشرة، والمقرر إقامتها في الفترة من 27 فبراير حتي 5 مارس 2020.

 

يُذكر أن المخرج سعد هنداوي درس الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما، وحصل على البكالوريوس في قسم الإخراج ثم واصل الدراسات العليا لمدة سنتين ليحصل على الدبلومة بقسم الإخراج، وأخرج 4 أفلام روائية طويلة، هي "للحب حكاية ـ باباراتزي" عام 2015 و"السفاح" 2009 و"ألوان السما السبعة" 2007 و"حالة حب" 2004 ، وأخرج مسلسلين هما "كلمة سر" ومسلسل "زي الفل".

 

وفي مجال التدريس وورش العمل، قام بالتدريس في عدة أماكن منها على سبيل المثال لا الحصر: تدريس الإخراج السينمائي في first step workshop ، ورشة الإخراج السينمائي لمدة شهر بسلطنة عمان والتدريس بأكاديمية رأفت الميهي وفي معهد art lab .

 

وفي إدارة المهرجانات شغل منصب المدير الفني لمسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لثلاث دورات، كما عمل كمستشار ومبرمج لمهرجان دبي السينمائي الدولي ومستشار لمهرجان "كليرمون فيران الدولي" بفرنسا، ومستشار ومبرمج للفيلم القصير بمهرجان لوكارنو بسويسرا.

 

وشارك سعد هنداوي في لجان تحكيم الكثير من المهرجانات الدولية والعربية، وحصل على عدة جوائز كمخرج في العديد من المهرجانات، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "دعاء .. عزيزة" لمهرجان تطوان بالمغرب عام 2014 ، وجائزة النيل الكبري لافضل فيلم وثائقي طويل "دعاء عزيزة" من مهرجان الأقصر، وجائزة أفضل مخرج عن فيلم "ألوان السما السبعة" من المهرجان القومي للسينما، وجائزة العمل الأول لفيلم "حالة حب" من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة التانيت الفضي عن فيلم "يوم الأحد العادي" من مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس .

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