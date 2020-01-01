Advertisements
Advertisements
Advertisements

زينب حسن تستقبل العام الجديد بكليب "بنستقوي" (فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:05 م
Advertisements
زينب حسن
زينب حسن
الفجر الفني
Advertisements

طرحت الفنانة زينب حسن، أغنية جديدة بعنوان "بنستقوى"، على طريقة الفيديو كليب من إخراج أحمد علاء، تزامنا مع استقبال العام الجديد ٢٠٢٠.

 

أغنية "بنستقوي" تنتمي لنوعية الأغاني الدراما، من كلمات محمود التوني، ألحان حاتم عزت ، وتوزيع تيام طارق، ومن إنتاج شركة " ميوزك تون " للإنتاج الفني والتسويق.

 

وقال الشاعر والمنتج محمود التوني في بيان له اليوم الأربعاء: "أغنية "بنستقوى" هي دعوة للتسامح وإيقاظ اللين في القلوب، فكل شخص يحمل ما يكفيه من هموم، وأتمنى أن لا نشكل ضغوطا على بعضنا البعض".

 

ومن جانبها قالت زينب حسن: "أحببت موضوع الأغنية كثيرا لأننا نقدم بها رسالة راقية، وتم تصوير الكليب في الإسكندرية التي تتماشى مع دفئ المشاعر التي تدعو لها الأغنية".

 

يشار إلى أن زينب حسن شاركت في كليب "الله شاهد" الذي قدمه النجم تامر حسني مع فريقه من الموسم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز".

Advertisements

أخبار تهمك

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

01:56 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status