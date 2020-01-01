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حصاد 2019| البحوث الإسلامية: مراجعة 236 مصحفًا وفحص 524 كتابًا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:01 م
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مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
محمود الجلاد
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كشف مجمع البحوث الإسلامية في تقرير حصاده السنوي أن لجنة المصحف الشريف انتهت في عام 2019 من مراجعة (236) مصحفًا بروايات مختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على 4 ختمات أخرى للقرآن الكريم مسجلة، وذلك في إطار دور مجمع البحوث العلمي الذي يقوم به من خلال علماء الأزهر الأجلاء.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن المجمع يولي طباعة المصحف الشريف عناية خاصة من حيث المراجعة والضبط؛ حيث يقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات، للحفاظ على كتاب الله من أية أخطاء تخالف كلام الله.

وأضاف عيّاد أن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة تقوم بفحص ومراجعة الكتب والأعمال الدينية التي تحتاج إلى تصريح من الأزهر الشريف، سواء باللغة العربية أم باللغات الأجنبية، حيث تستعين الإدارة بأساتذة جامعة الأزهر الشريف في تخصصات علمية مختلفة لمراجعة تلك الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم فحص 524 كتابًا ومنحها تصريحًا بالنشر، بالإضافة إلى عدد 127 كتابًا قيد الفحص حاليًا، كما تمت مراجعة بعض الأعمال المترجمة ومنها ترجمة فرنسية لمعاني القرآن الكريم، كما تم فحص 4 كتب باللغات الأجنبية، وترجمة 9 كتب أخرى، فضلًا عن فحص 5 مسلسلات دينية.

وأوضح الأمين العام أن الإدارة تقوم بإعطاء تصاريح للكتب والأعمال الدينية المتنوعة بعد مراجعتها وفحصها سواء الوارد من الخارج أو ما يتم إرساله إلى دول العالم، حيث تم إنجاز قوائم الصادر والوارد للمصنفات الدينية على النحو الآتي: 2546 مصحفًا شريفًا، 147055 كتابًا دينيًا، 133 لوحة بها آيات وألفاظ قرآنية وإعطاء تصريح تصدير لعدد 45 رسالة، 508 كشفًا، 22 مصحفًا، 9429 كتابًا باللغات الأجنبية.
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الكلمات المفتاحية

مجمع البحوث العلمي مجمع البحوث الإسلامية المصحف الشريف الترجمة

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