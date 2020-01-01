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شيخ الأزهر: العمل متواصل لاستقصاء القضايا المعاصرة ومعالجتها

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:59 م
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اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن العمل بالأزهر متواصلٌ لاستقصاء جميع الموضوعات والقضايا المعاصرة، بهدف معالجتها بما يتناسب مع المنهج الأزهري الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، كقضايا المرأة والإرهاب وغيرها من القضايا المستجدة، مؤكدًا أن الأزهر يعمل على قدمٍ وساق بهدف وضع الحلول الناجعة لهذه القضايا الملحة وغيرها.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجهود الأزهر في مجابهة الأفكار المتطرفة وتجديد الخطاب الديني، بصفته المرجعية الإسلامية الأولى في العالم وتناوله للكثير من القضايا المستجدة والمعاصرة وإزالة ما بها من لبس؛ لدحض ما تحاول الجماعات المتطرفة بثه من أفكارٍ مسمومةٍ تستهدف الشباب.
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الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر المنهج الأزهري الامام احمد الطيب الأعلى لتنظيم الإعلام

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