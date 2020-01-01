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5 مباريات مثيرة ليوفنتوس في يناير 2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:16 م
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رونالدو
رونالدو
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الدوري الإيطالي مشاهدة مباريات يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مع مطلع العام الجديد 2020 وتحديدًا في شهر يناير، حيث يتطلع يوفنتوس لمواصلة سيطرته على لقب الدوري الإيطالي كما يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في البطولة في المواسم الماضية.

 

يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة من 17 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة. سجل يوفنتوس 31 هدف في الدوري هذا الموسم وبفارق 5 أهداف عن إنتر ميلان صاحب صدارة جدول الكالتشيو بنفس رصيد النقاط ومني مرماه ب 17 هدف حتى الآن.

 

يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو من أبرز نجوم الفريق الذي يسعى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ومنافسة غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

 

كما يسعى ماسيميليانو ساري المدير الفني للسيدة العجوز لمواصلة إنجازاته التي حققها مع تشيلسي في الموسم الماضي مع اليوفي، حيث يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

يقود الإيطالي ماوريسيو ساري السيدة العجوز بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : جيانلويجي بوفون

خط الدفاع : أليكس ساندرو وماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو

خط الوسط : بليز ماتويدي وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وآرون رامسي

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين

ويرصد الفجر الرياضي مباريات يوفنتوس في شهر يناير:-

* الدوري الإيطالي :

- الإثنين 6 يناير 2020 : يوفنتوس وكالياري الساعة الرابعة عصراًًً

- الأحد 12 يناير 2020 : روما ويوفنتوس الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

- الأحد 19 يناير 2020 : يوفنتوس وبارما الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

- الأحد 26 يناير 2020 : نابولي ويوفنتوس الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

* كأس إيطاليا (دور الستة عشر) :

- الأربعاء 15 يناير 2020 : يوفنتوس وأودينيزي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

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