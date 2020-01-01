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تصدر جوجل | أحمد السقا يكشف حقيقة الاستعانة بـ "دوبلير" في مشاهد الأكشن

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:52 م
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أحمد السقا
أحمد السقا
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تصدر الفنان أحمد السقا مؤشر البحث "جوجل"، بعدما حلَ ضيفًا على برنامج " its show time "، المذاع عبر فضائية "cbc"، تقدماه دينا حويدق ومها الصغير.

أحمد السقا يصور بنفسه

وكشف أحمد السقا عن حقيقة اللقطات الأكشن التي يقوم بتصويرها، قائلاً: "مشهد "الحرق" في فيلم الجزيرة، وقفزة النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري قمت بها بنفسي دون الاستعانة بدبلير، وتدربت عليها ودرستها كثيرًا".

نصيحة والد أحمد السقا له

وقال الفنان الشاب أحمد السقا: "أكثر نصيحة تلقيتها من والدي هي "أوعي تتجوز يا ابني"، وكان ينصحني دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم". 

إشادة 

وأشاد السقا بتقنيي الأفلام المصريين، موضحًا الفرق بينهم وبين التقنيين في خارج مضر، ويرى أنهم أفضل من الأجانب، بناء على خبراته في التصوير الخارجي، باعتباره وأحدًا من أهم الفنانيين تصويرًا بالخارج.

أكره مواقع التواصل
وتابع: "في البداية لم أكن مقتنعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، لأني "راجل دمه حر"".

السقا يحب الكلام الجيد

وأضاف: "أحب الاستماع إلى الكلام الجيد، فهو يرفع من معنوياتي  لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيتي لا أتهاون معه.

رد فعل السقا على شاب "شتمه"

وأردف: "كان هناك شاب استمر يسبني بـحسابي على "إنستجرام"، لمدة 6 أشهر طوال اليوم، وصلت إليه بطريقتي الخاصة، وذهبت إلى عنواني وطرقت بابه فجرًا وحين فتح الشاب باب المنزل ورآني أغشي عليه فورًا".


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