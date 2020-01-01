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نشرة حوادث "الفجر": ضبط مسؤول بنزينة بالعمرانية.. وإنقاذ مواطن احتجز داخل مصعد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:50 م
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
نورهان ممدوح
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شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا المهمة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

"الحماية المدنية" تنقذ مواطنا اُحتجز داخل مصعد في التجمع
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ مواطن تم احتجازه داخل مصعد أحد العقارات بالتجمع الأول.للتفاصيل اضغط هنا.

أول محاضر 2020.. القبض على مسئول محطة وقود في العمرانية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، من القبض على المدير المسئول عن محطة وقود بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.للتفاصيل اضغط هنا.

"فتوى مجلس الدولة" يعلن عدم اختصاصه في نزاع السكة الحديد و"سيماف"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة إلى عدم اختصاصها بنظر نزاع بين شركة الهيئة العربية للتصنيع "مصنع سيماف لمهمات السكة الحديد" والهيئة القومية لسكك حديد مصر لإلزام السكة الحديد برد 25 مليونا وأربعمائة ألف جنيه قيمة غرامة التأخير التي تم خصمها من مستحقات الهيئة العربية للتصنيع عن توريد عدد "212" عربة مكيفة.للتفاصيل اضغط هنا.

تحويلات مرورية بالقاهرة.. (تعرف عليها)
عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ببعض المناطق، بمناسبة القيام بتنفيذ مشروع استكمال تحويلات الكهرباء الخاصة بمحطة مترو الملك الصالح بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور لمدة يوم واحد.للتفاصيل اضغط هنا.

"هنوفرلك شغل في بلدنا".. عربيان ينصبان على سائق في التجمع
نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على رجل وسيدة يحملان جنسية دولة عربية لقيامهما بالنصب والاحتيال على سائق والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالتجمع الخامس.للتفاصيل اضغط هنا.

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