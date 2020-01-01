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مفاجأة.. نجم ريال مدريد مراقب من الدوري الفرنسي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:38 م
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ماريانو دياز
ماريانو دياز
حسام مجدي
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أظهر أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


ليون يستهدف ضم دياز

وأكدت صحيفة ليكيب الإسبانية أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي يستهدف التعاقد مع الدومانيكي ماريانو دياز مهاجم نادي ريال مدريد في الشتاء القادم.


وأشارت الصحيفة على أن نادي ليون يدرس تقديم عرض رسمي لنادي ريال مدريد للتعاقد مع دياز في يناير الحالي لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.


موقف دياز من الرحيل عن ريال مدريد

وأشارت العديد من التقارير الإسبانية أن ماريانو دياز لا يمانع في الرحيل عن ريال مدردي في الشتاء القادم ولو على سبيل الإعارة نظرا لعدم مشاركته مع الفريق رغبة منه في الحصول على فرصة مع نادي أخر.


كما ذكرت التقارير الإسبانية ان نادي ريال مدريد لن يمانع في بيع دياز ولكن بشرط وصول عرض مالي مناسب.


مشاركات ماريانو دياز مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك ماريانو دياز في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم خلال بطولة كأس أودي الودية وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي هدف.


ويتواجد نادي ليون في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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