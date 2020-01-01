Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباراة الأهلي والمقاصة الفرصة الأخيرة لـ"ميدو"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:03 م
Advertisements
ميدو
ميدو
Advertisements
بدأ مسئولو نادي مصر للمقاصة فتح خطوط اتصالات مع بعض المدربين، خلال الفترة الأخيرة، من أجل تولي المهمة خلفا لمدرب الفريق الحالي أحمد حسام ميدو.

ويأتي قرار المقاصة برحيل ميدو بسبب تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ببطولة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة مصر للمقاصة والنادي الأهلي اليوم، الفرصة الأخيرة لميدو مع الفريق الفيومي، إذ يتعين عليه تحقيق الفوز من أجل الاستمرار فس قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق، على رأس قائمة المدربين المرشحين لتدريب مصر للمقاصة، في حال الاستقرار على رحيل ميدو.

ولم يحقق فريق المقاصة أي فوز، منذ 17 أكتوبر الماضي، بعدما انتصر على المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من 10 مباريات، حيث فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر في 5 مباريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميدو مصر المقاصة المقاصة الدوري المصري اسامة نبيه

أخبار تهمك

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 6 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

صلاح ريكو خارج حسابات المقاصة أمام الجونة

سر تأخر انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان ميدو مدربا للمقاصة

ميدو: المقاصة يمتلك لاعبين على أعلى مستوى

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر | الزمالك والمقاصة بث مباشر kora star |ماتش الزمالك والمقاصة يلا شوت II7SRY

"بمدرب جديد و8 تعاقدات نارية" المقاصة يستعد لإنطلاق الدوري.. تعرف على الصفقات كاملة

عمرو مرعي يغيب عن المقاصة أمام أسوان.. وصلاح أمين البديل

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

01:56 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status