مباراة الأهلي والمقاصة الفرصة الأخيرة لـ"ميدو"

بدأ مسئولو نادي مصر للمقاصة فتح خطوط اتصالات مع بعض المدربين، خلال الفترة الأخيرة، من أجل تولي المهمة خلفا لمدرب الفريق الحالي أحمد حسام ميدو.





ويأتي قرار المقاصة برحيل ميدو بسبب تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ببطولة الدوري الممتاز.





وتعد مباراة مصر للمقاصة والنادي الأهلي اليوم، الفرصة الأخيرة لميدو مع الفريق الفيومي، إذ يتعين عليه تحقيق الفوز من أجل الاستمرار فس قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.





ويأتي أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق، على رأس قائمة المدربين المرشحين لتدريب مصر للمقاصة، في حال الاستقرار على رحيل ميدو.





ولم يحقق فريق المقاصة أي فوز، منذ 17 أكتوبر الماضي، بعدما انتصر على المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.



