بطريرك الكلدان يترأس صلاة العام الجديد في بغداد

ترأس البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو قداس العام الجديد، وذلك في كاتدرائية مار يوسف في الكرادة بالعاصمة بغداد، وعاونه المطرانان المعاونان باسيليوس يلدو وروبرت جرجيس وكاهن الرعية الأب نضير دكو، بحضور جمع من المؤمنين.





وجاء في عظة البطريرك ساكو:

ودّعنا قبل ساعات سنة 2019، مع ما عشناه من مفاجئآت ومعانات وهموم، واستقبلنا سنة جديدة 2020، ولا نعرف الى أين ستسير بنا، لكننا نأمل ان تكون مختلفة واكثر أمنًا استقرارًا، وألا تفاجئنا بمآسٍ اخرى، لقد تعبنا بصراحة من كل الظروف التي مرت ببلدنا، ونتوق الى ان نعيش في سلام وآمان وكرامة. لذا أؤكد على اهمية النأي بالنفس عن الصراع الدائر في المنطقة وادعو الجميع الى العقلانية والحكمة لتفادي الصراعات غير المفيدة لنا في سبيل الحفاظ على سيادة البلد وحماية حياة مواطنيه.





قبل أيام احتفلنا بعيد ميلاد المسيح، وميلاده يحمل لنا الرجاء وأجمل بشرى "السلام على الارض"، لكن أين منّا هذا المشروع، فالسلام لم يتحقق الى اليوم وبخاصة في منطقتنا ولعوامل مختلفة تاتي في المقدمة ميول الناس الشريرة، كالأنانية والمصالح الخاصة، والفساد والجوع والظلم، والعداوات، والتهديد والقتل والتهجير. السلام لا يتعايش مع هذه الحالات.



