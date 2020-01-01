Advertisements
Advertisements
Advertisements

بطريرك الكلدان يترأس صلاة العام الجديد في بغداد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
ترأس البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو قداس العام الجديد، وذلك في كاتدرائية مار يوسف في الكرادة بالعاصمة بغداد، وعاونه المطرانان المعاونان باسيليوس يلدو وروبرت جرجيس وكاهن الرعية الأب نضير دكو، بحضور جمع من المؤمنين.

وجاء في عظة البطريرك ساكو: 
ودّعنا قبل ساعات سنة 2019، مع ما عشناه من مفاجئآت ومعانات وهموم، واستقبلنا سنة جديدة 2020، ولا نعرف الى أين ستسير بنا، لكننا نأمل ان تكون مختلفة واكثر أمنًا استقرارًا، وألا تفاجئنا بمآسٍ اخرى، لقد تعبنا بصراحة من كل الظروف التي مرت ببلدنا، ونتوق الى ان نعيش في سلام وآمان وكرامة. لذا أؤكد على اهمية النأي بالنفس عن الصراع الدائر في المنطقة وادعو الجميع الى العقلانية والحكمة لتفادي الصراعات غير المفيدة لنا في سبيل الحفاظ على سيادة البلد وحماية حياة مواطنيه.

قبل أيام احتفلنا بعيد ميلاد المسيح، وميلاده يحمل لنا الرجاء وأجمل بشرى "السلام على الارض"، لكن أين منّا هذا المشروع، فالسلام لم يتحقق الى اليوم وبخاصة في منطقتنا ولعوامل مختلفة تاتي في المقدمة ميول الناس الشريرة، كالأنانية والمصالح الخاصة، والفساد والجوع والظلم، والعداوات، والتهديد والقتل والتهجير. السلام لا يتعايش مع هذه الحالات.

السلام يتحقق عندما نرفع من قلوبنا الميول الشريرة التي تقضي على قيم الاخوَّة والمحبة والسلام والعيش المتناغم. السلام يتحقق عندما نتوب، ونطهِّر قلبنا من كل سوء، ونستعيد تناغمنا ووحدتنا، السلام يتحقق عندما نتضامن ونتعاون كأخوة، وليس كخصوم، ونلزم عمليًا الخير والقيم الانسانية والروحية والاخلاقية ونشعُّها بمساعدة النعمة الالهية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 6 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بطريرك الكلدان الكاثوليك يستقبل مدير برامج الشرق الأوسط بمعهد أمريكا للسلام

بطريرك الكلندان يحتفل بعيد الميلاد بحضور رئيس جمهورية العراق

محافظ الإسكندرية ورئيس حي الجمرك يشهدان القداس الاحتفالي بكنيسة سيدة النياح (صور)

البطريرك الكلداني يقيم قداسًا بشفيع الكنيسة الكلدانية

المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك يهنئ البطريرك ساكو بمناسبة عيد ميلاده

البطريرك يوسف العبسي يطالب المسؤولين اللبنانيين للتجاوب مع مطالب الشعب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

01:56 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status