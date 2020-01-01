Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بلومبرج": أسواق النفط والذهب هما الرابح الأكبر في 2019

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:34 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
Advertisements
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن أسواق النفط والذهب تُعد الرابح الأكبر في عام 2019، بعدما بلغت مكاسبها السنوية مستويات مرتفعة قياسية، مستفيدة من المتغيرات المتعاقبة خلال العام سواء كان اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشأن تمديد خفض الإنتاج الخام أو تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التى دفعت بالمستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة ليركنوا إليها، وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية -في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن أسعار المعدن الأسود تتجه لتسجيل أكبر مكاسبها السنوية في ثلاثة أعوام مع بلوغ نسبة الارتفاعات في أسعار خام برنت القياسي والخام الأمريكي 23% و34% على التوالى.

ونوهت بأن قرار تحالف "أوبك+" بشأن تمديد خفض الإنتاج بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية أسهما بشكل ما في طمأنة مخاوف المستثمرين حيال تخمة المعروض من الخام في الأسواق، ثم جاء إعلان الجانبين الأمريكي والصيني التوصل إلى اتفاق مبدئي ليعيد الاستقرار إلى نظام التجارة العالمية وينزع المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، نظرًا إلى المكانة التي تتبوأها الصين كأكبر مستورد للخام على مستوى العالم.

ونقلت "بلومبرج" عن فاندانا هاري مؤسس مجموعة "فاندا إنسايتس" في سنغافورة قوله: "الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم قادت توجهات المستثمرين في 2019 ومن المتوقع أن تظل هي القوة المحركة للأسواق في 2020".

وقال روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن الانفراجة المحققة في المفاوضات التجارية انعكست إيجابيًا على سوق النفط وتترجم ذلك من خلال ارتفاع سعر العقود الآجلة للخام فوق مستوى 65 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى بيانات أشارت إلى تراجع المخزون الأمريكي، ليدعم جهود "أوبك" الرامية إلى تقييد المعروض وعلاج التخمة في الأسواق.

وعلى صعيد أسواق الذهب، قالت وكالة "بلومبرج " إن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أكبر مكاسبه منذ عام 2010، محققًا استفادة بالغة من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة تحت ضغط اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع بداية 2019 والتي ظلت رهينة تقلبات مسئولي الجانبين، حتى أن تم الإعلان مؤخرًا عن اتفاق مبدئي دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول توقيت أو بنود ذلك الاتفاق.

وأضافت أن سلسلة الخفض في أسعار الفائدة الأمريكية التي أقرها الفيدرالي الأمريكي في 2019 للمرة الأولى منذ 10 أعوام، ساعدت أيضًا في دعم أسواق الذهب التي بدت وكأنها تسعى للوصول بنطاق تسعيري إلى مستويات مرتفعة غير معهود من قبل.

 
Advertisements

أخبار تهمك

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 6 ساعات

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 6 ساعات

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

01:56 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status