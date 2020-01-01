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فيضانات هائلة تجتاح إندونيسيا.. وسقوط ضحايا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:41 م
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فيضانات إندونيسيا
فيضانات إندونيسيا
وكالات
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شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمناطق المحيطة فيضانات هائلة، أدت إلى مقتل تسعة أشخاص، حسبما قالت خدمة الطوارئ اليوم الأربعاء.

 

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الأمطار الغزيرة هطلت في 90 مقاطعة على الأقل منذ عشية رأس السنة، بالإضافة إلى فيضان العديد من الأنهار.

 

وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي مؤقتا في 724 منطقة متضررة من الفيضانات منعا لوقوع الحوادث، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

 

وقامت السلطات المحلية بإجلاء حوالي 13 ألف شخص، لكن هذا الرقم لا يشمل سكان مدن جاكرتا، حيث يصل عدد السكان في جميع المناطق المتضررة إلى حوالي 40 مليون شخص.

 

وأوقفت الأمطار الغزيرة والفيضانات عمل وسائل النقل العام، وتم إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية، كما تم إلغاء الرحلات الجوية في مطار حليم بيرداناكوسوما ، الذي يخدم الطائرات التجارية والعسكرية.

 

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فيضانات هائلة سقوط ضحايا راس السنه اندونيسيا

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