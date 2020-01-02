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بدأ بـ"بيت المال".. السيسي يسير على خطى عمر بن الخطاب

الخميس 02/يناير/2020 - 07:46 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
معتز الجمل
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تطوير مجال البحث العلمي هو البداية الصحيحة لبناء الدولة المتقدمة، وبالنظر الي العصور القديمة نجد إقامة الدولة الإسلامية بنيت على تمويل "تسليح الجيش_ التطوير العملي"، ونجد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بنفس الخطى التي اتبعتها الدولة الإسلامية القديمة، خصوصًا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

جاء القرار الأول في يونيو 2014 بإنشاء بيت زكاة للمسلمين، والذي قد تم بناءه في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبالنظر لأساسيات الإنفاق التي بُني من أجلها بيت المال، نجد أولها "تسليح الجيش" وهو الأمر الذي اتبعه السيسي في التعاون المصري الروسي؛ لشراء أحدث صفقات السلاح.

أنفق بيت المال القديم والحديث على تطوير البحث العملي وجاء هذا من خلال قرار يعتبر هو الأول من نوعه على المصريين بأنشاء أول وكالة فضاء مصرية بالقانون رقم 3 لسنة 2018، تهدف إلى تحديث ونقل تكنولوجيا الفضاء ثم وتطويرها بامتلاك قدرات ذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

واليوم في إطار التطوير المصري بجميع المجالات وسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمصر اجتمع برئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء الفريق عبد المنعم التراس لمناقشة خطط ومشروعات الهيئة، ووجه بمواصلة جهود التطوير والتحديث تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضيـ إلى أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع عرض خلال الاجتماع آخر أنشطة ومشروعات الهيئة، والتي كان أبرزها تحديث مصنع "سيماف"، والمصنف عالميًا في مجال صناعة السكك الحديدية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يأتي تعميق صناعة السكك الحديدية تلبية لاحتياجات وزارة النقل اليوم وفي المستقبل وإيجاد طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقة العربية والأفريقية أيضًا، وجاء هذا من خلال التعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة للتطوير ورفع الكفاءة، وزيادة نسبة التصنيع وتطبيق معايير الجودة والإدارة ورفع المستوى الفني للعاملين.
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الكلمات المفتاحية

عمر بن الخطاب السيسي الرئيس

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