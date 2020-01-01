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عميدة "إعلام القاهرة" تكشف معايير بقاء المؤسسات الصحفية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:34 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن ترحيبها بفكرة النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر، والتي جاءت بعنوات "الصحافة والجيدة.. الممارسات والأعمال"، مشيرة إلى أن إنتاج محتوى صحفي جيد أهم ما يمكن أن يخرج من المؤسسات الصحفية.

وأضافت، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أنه على الصحفيين الاهتمام بتطوير أدواتهم لتنمية الجودة للمؤسسات الصحفية، مضيفة أن هناك العديد من الأمور التي تهدف للجودة منها العمق في التناول، الذي يتضمن التحليل والتفسير، وتقديم خدمة ميدانية من الحدث.

وأشارت عميدة إعلام القاهرة، إلى أن وسائل الإعلام أصبحت تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتقاء الأخبار، لكن على الرغم من أهميتها لا يجب أن تكون مصدر الأخبار الرئيسي، وعدم فلترتها لتصبح صالحة للنشر.

وأكدت، أن جودة المعلومات والموضوعية العامل الرئيس للبقاء، كما أن التنوع قيمة أساسية لإجبار القاريء على الاستمرار في الموقع، مؤكدة أن القواعد تتغير بطبيعة الأحوال لكن تبقى الأساسيات واحدة.
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