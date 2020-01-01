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وفد مطرانية ميت غمر يقدم التهاني لمحافظ الدقهلية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:34 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، القمص أنسيموس رزق والقس أسطافانوس عيد، ممثلا مطرانية ميت غمر، لتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأكد وفد الكنيسة، حرصه على تقديم التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد وفي كل المناسبات، تقديرا لجهوده المتميزة في مختلف القطاعات بالمحافظة. 

ومن جانبه، وجه محافظ الدقهلية، الشكر لوفد الكنيسة على لمستهم الكريمة، متمنيا عاما ميلاديا يحمل الخير والمحبة والسعادة لشعب مصر العظيم.
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