Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عمال مصر": تحويل الجامعة العمالية لـ"تكنولوجية"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
استعرض مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد، ما تم من تطوير في أعمال الإنشاءات والمناهج والمعامل داخل الجامعة العمالية.

واتفق الحضور من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على تحويل الجامعة العمالية لجامعة تكنولوجية خلال المرحلة المقبل، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس، وعدد من الجامعات الصينية.

وكان قد تم تشكيل لجنتين لمتابعة تطوير الجامعة العمالية، بعدما ألغت وزارة التعليم العالي درجة البكالوريوس بها، واقتصارها على دبلوم مهني، معللة ذلك بعدم ارتقاء المناهج التي تدرس بالجامعة لدرجة البكالوريوس، وأيضا لعدم إجراء تطويرات بتعامل الجامعة منذ فترة.
Advertisements

أخبار تهمك

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 5 ساعات

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يومين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

12:49 م

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

02:31 م

عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

01:56 م

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status