محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" على youtube (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، أحدث كليباته الغنائية "رايحين نسهر"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة روتانا.

وفي سياق آخر، خاض محمد رمضان الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل ومن تأليف عبد الرحيم كمال، بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، أحمد صيام، هنادي مهنى، حلا شيحة، مصطفى منصور.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان ينشغل حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، روجينا، نور، أحمد زاهر، ريم سامي، نجلاء بدر، رحاب الجمل، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، إدوارد، أحمد داش، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل.