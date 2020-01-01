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الهند.. القبض على أكثر من 400 شخص بسبب تناولهم الكحول في ولاية غوجارات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:23 م
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مـحــمد حســــــــــين
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عارضت حكومة ولاية غوجارات العام الماضي الالتماسات التي تسعى إلى التخفيف من سياستها المحظورة والمطالبة بالسماح لها بالشرب على انفراد ، مشيرة إلى انتهاك الحقوق الأساسية.

اعتقلت الشرطة في ولاية غوجارات الهندية، وهي ولاية جافة حيث يحظر تصنيع أو بيع واستهلاك الخمور، أكثر من 400 شخص بسبب استهلاكهم أو حيازتهم للكحول خلال احتفالات العام الجديد.

طبقاً للضباط، احتُجز أشخاص في مدينة أحمد آباد في غوجارات، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في ليلة رأس السنة، عززت شرطة ولاية غوجارات التدابير الأمنية لمراقبة الازعاج الناجم عن الأشخاص الذين وجدوا الشرب في العراء أو الشرب و القيادة.

وقال نائب مفوض الشرطة (مراقب) فيجاي باتل: "لقد كثفنا مستوى الأمن وأجرينا اختبارات تحليل التنفس العشوائي لمعرفة ما إذا كان الناس قد سكّروا أم لا أثناء القيادة. تم ضبط 368 شخصًا على استهلاكهم من الكحول، وتم القبض على 41 شخصًا بسبب امتلاكهم الكحول".

وأضاف كذلك، أنهم يراقبون الاحتفالات في المدينة، بمساعدة أكثر من 1000 كاميرا دائرة تلفزيونية.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الشرطة في نيودلهي عاصمة الهند ما يصل إلى 352 شالان للأشخاص الذين يشربون الخمر والقيادة. قالوا العام الماضي كان العدد أكثر من 500.

الهنود، مثلهم مثل معظم الناس في أجزاء أخرى من العالم، يستهلون بالعام الجديد بأناقة، والرقص، والحفلات في المنزل أو في النوادي والفنادق، إلى جانب السفر إلى أماكن غريبة داخل وخارج البلاد.

وقد احتفلت الهند وبنجلاديش باستقبال العام الجديد 2020 بإطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة الهندية "نيودلهي".

وتجمّع الآلاف في عدد من الميادين العامة بالهند منها "راج جات" للاحتفال بالعد العكسي للعام الميلادي الجديد، يأتي ذلك فيما سبقت عددًا من دول الهند في الترحيب بالعام الجديد وكان منها استراليا ونيوزيلندا وفيتنام واليابان والصين وتايلاندا.

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