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«يلا لايف» TODAY مشاهدة مباراة أستون فيلا وبيرنلي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش PLUS بدون تقطيع NOW

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:33 م
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مشاهدة مباراة أستون فيلا وبيرنلي بث مباشر
مشاهدة مباراة أستون فيلا وبيرنلي بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة البث المباشر لمباراة أستون فيلا وبيرنلي، التي تقام في الثانية ونصف عصر اليوم على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الانجليزي.

أستون فيلا بقيادة مدربه دين سميث يدخل المباراة آملًا في اقتناص نقاط المباراة لتحسين وضعه بترتيب الدوري

الإنجليزي، إذ أنه يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.
أستون فيلا لم يحقق الانتصار في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي سوى في لقاء وحيد أمام نوريتش سيتي، حيث إن رفاق تريزيجيه والمحمدي حققوا

5 انتصارات هذا الموسم وتعادل في ثلاث وتلقى 12 هزيمة كأكثر فريق يتلقى سلسلة هذا هزائم هذا الموسم.
في المقابل يحتل بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار للقفز إلى المركز العاشر بالترتيب في ظل النتائج الجيدة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث إنه حقق 7 انتصارات وتعادل في ثلاث وخسر 10 مباريات.



استون فيلا بيرنلي تريزيجيه مباراة استون فيلا

🏆 البطولة : الدوري الانجليزي .
⏰ يوم المباراة : 01 / يناير / 2020.
🏅 الاسبوع : الأسبوع 21.
📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
🎤 التعليق الصوتي : نوفل باشي.
⌚ موعد المباراة : الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⌚ موعد المباراة : الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .
⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة تشيلسي وبرايتون فوراً بعد الإنتهاء.
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