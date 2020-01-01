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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة تشيلسي وبرايتون بث مباشر تشيلسي NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش NOW

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:30 م
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مشاهدة تشيلسي وبرايتون بث
مشاهدة تشيلسي وبرايتون بث
الفجر الرياضي
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تقدم بوابة الفجر خدمة البث المباشر لمباراة فريقي تشيلسي وبرايتون، التي تقام بينهما في الثانية ونصف عصر اليوم، على

ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.
تشيلسي يدخل المباراة محتلًا المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويسعى للظفر بنقاط المباراة من أجل مواصلة اللحاق بفريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث بالترتيب.



بث مباشرمباراة تشيلسيتشيلسيمشاهدة مباراة تشيلسي

اعلن لامبارد المدير الفني للبلوز عن تشكيلة فريقة للجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لمواجهة برايتون والتي من خلالها يسعي لحصد النقاط الثلاث ، هذا وقد جاءت التشكيلة كالتالي ” كيبا / خاميس / رودجير ، زوما / اوبيلكويتا / كانتي / حورجينيو / مونت / ويليان / ابراها وبوليسيتش ” .
بطاقة مباراة برايتون Vs تشيلسي.
🏆 البطولة : الدوري الانجليزي .
⏰ يوم المباراة : 01 / يناير / 2020.
🏅 الاسبوع : الأسبوع 21.
📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
🎤 التعليق الصوتي : نوفل باشي.
⌚ موعد المباراة : الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⌚ موعد المباراة : الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .
⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة تشيلسي وبرايتون فوراً بعد الإنتهاء.
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