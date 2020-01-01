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بتهمة التحيّل.. إيقاف شخص يحمل جنسية دولة إفريقية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إثر تقدّم شخص (37 سنة) إلى مقر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، والإعلام عن تعرضه إلى عملية تحيل من قبل شخص يحمل جنسية دولة افريقية (34 سنة)، تعمّد إيهامه ببعث مشاريع والاستثمار ببلادنا وبأنه سيتولّى إدخال الأموال إلى البلاد التونسية، التي سيقع استغلالها في بعث المشاريع المذكورة، بمساعدة شخص سيقوم بتهريبها عبر طرد يحتوي على أوراق نقدية بيضاء اللون لا يمكن التفطن لها إلا بعد غسلها بسائل كيميائي يتم توريده.

وبنصب كمين محكم، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أمكن ضبط المظنون فيه بجهة ضفاف البحيرة وحجز وصل إيداع منسوب لإحدى السفارات الافريقية ببلادنا مضمّن به مبلغ مالي اعترف بأنه تعمّد افتعاله وتدليس الإمضاأت المضمّنة به لاستغلاله في التحيل كما تم حجز 03 هواتف جوالة و07 شرائح نداء.

هذا وبالتحري معه، اعترف باعتزامه التحيل على المتضرر وسلبه المبلغ المالي المذكور.

بتعميق التحريات، أمكن التعريف بأحد المتضررين من عمليات التحيل التي قام بها وبسماعه أفاد أن المظنون فيه حاول التحيل عليه في مبلغ مالي قدره 30 ألف دينارا بعد إيهامه برغبته في إنشاء مشروع بالبلاد التونسية.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.
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