عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك ضد أسوان

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة فريقه فريقه ضد أسوان غدَا ضمن الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة.

قائمة الزمالك ضد أسوان

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف أوباما - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد