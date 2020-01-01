«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش PLUS بدون تقطيع NOW

خدمة البث المباشر تغطية شاملة لأحداث مباراة ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي اليوم الأحد 29-12-2019، في هذا البث المباشر لحظة بلحظة.





المباراة تنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الإمارات التابع لنادي آرسنال شمال العاصمة لندن.





آرسنال تراجع إلى المركز ال12 في جدول ترتيب البريميرليج بعد نتائج مباريات أمس السبت، ويود استعادة بريقه المفقود بدءًا من هذه المباراة تحت قيادة المدرب الجديد ميكيل آرتيتا.





تشيلسي على يمين الشاشة بالزي الأزرق التقليدي، وآرسنال على اليسار بالزي الأحمر والأبيض.

👈 تشكيلة آرسنال اليوم: لينو – ساكا – لويز – تشامبيرس – مايتلاند نيلس – توريرا – جوندوزي – مسعود أوزيل – نيلسون – أوباميانج ولاكازيت.

👈 تشكيلة تشيلسي اليوم: كيبا – توموري – زوما – روديجير – أثبيليكويتا – كانتي – كوفاشيتش – إيميرسون بالميري – ويليان بورجوس – ماسون مونت – تامي أبراهام

1″ صافرة بداية اللقاء من الحكم “كريج باوسون”

2″ بداية موفقة لآرسنال بهجوم مركز من اليمين واليسار..

5″ أول محاولة على مرمى تشيلسي بتسديدة من دافيد لويز لكنها خارج المرمى..

11″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى على جوندوزي بعد ارتكابه لخطأ فادح مع ويليان بالقرب من منطقة الجزاء.

13″ ⚽ جووووووووووووووووول…آرسنال يتقدم بالهدف الأول عن طريق الهداف الجابوني “بيير-إيمريك أوباميانج”.

13″ ⚽👤 جاء الهدف إثر كرة عرضية من ركنية نفذت على رأس المدافع تشامبيرس الذي غير اتجاهها نحو أوباميانج الخالي من الرقابة ليضربها برأسه بطريقة مذهلة في الشباك.

14″ أوباميانج يُنزل راشفورد من وصافة لائحة هدافي الدوري الإنجليزي، أصبح بجعبته 13 هدفًا بفارق هدف عن راشفورد ثالث الترتيب، بينما يتصدر فاردي بـ 17 هدفًا.

لكن تشيلسي لن يقوم لقمة سائغة لآرسنال، خاصةً وأنه يريد تعويض الخسارة الفادحة التي مُني بها أمام ساوثامبتون على ملعب ستامفورد بريدج نهاية الأسبوع الماضي في جولة البوكسينج داي.





الإنجليزي، إذ أنه يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

أستون فيلا لم يحقق الانتصار في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي سوى في لقاء وحيد أمام نوريتش سيتي، حيث إن رفاق تريزيجيه والمحمدي حققوا





5 انتصارات هذا الموسم وتعادل في ثلاث وتلقى 12 هزيمة كأكثر فريق يتلقى سلسلة هذا هزائم هذا الموسم.

في المقابل يحتل بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار للقفز إلى المركز العاشر بالترتيب في ظل النتائج الجيدة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث إنه حقق 7 انتصارات وتعادل في ثلاث وخسر 10 مباريات.