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ألمانيا: حريق هائل يقتل جميع الحيوانات داخل محمية القرد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:58 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قُتل جميع الحيوانات داخل محمية القرد في حديقة للحيوانات في ألمانيا بسبب حريق ورد أنه نجم عن ألعاب نارية عشية رأس السنة الجديدة، كما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وقالت حديقة حيوان كريفيلد، الواقعة بالقرب من الحدود الهولندية، إن "أسوأ مخاوفها أصبحت حقيقة بعد الحريق الذي أودى بحياة أكثر من 30 حيوانًا في المجموع".

في منشور على "فيسبوك"، أضافت حديقة الحيوان: "لقد أصابتنا مأساة لا يمكن فهمها بعد وقت قصير من منتصف الليل. مبنى قردنا احترق حتى الأساس".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن الشمبانزي وإنسان الغاب والغوريلا كانوا من بين الحيوانات النافقة. كما توفت الخفافيش وطيور الفاكهة أيضًا.

وأكدت حديقة الحيوان في وقت لاحق، أنه لم يكن هناك ناجون في محمية القرد، لكنه قال إن معرض غوريلا جاردن القريب نجا دون أن يُصاب أحد بأذى، مع بقاء كيدوجو المقيم وعائلته على قيد الحياة.

وقال، إنه ممتن لعروض المساعدة، لكنه أضاف: "ما زلنا في حالة صدمة ولا يمكننا حتى الآن أن نقول بالضبط ما إذا كانت المساعدة ضرورية وأين هناك".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحريق بدأ بواسطة الألعاب النارية، لكن حديقة الحيوان لم تعلق على السبب.

وتحقق الشرطة وستظل حديقة الحيوان مغلقة، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لدويتشه فيله، فإن محمية القرد كانت قائمة منذ عام 1975 وكانت موطنًا لحيوانات الأورانجوتان والغوريلا والشمبانزي وغيرها من الحيوانات.

وقالت امرأة زارت حديقة الحيوان يوم رأس السنة: "ذهبنا إلى كل محمية ونظرنا إلى جميع الحيوانات الموجودة في الخارج وبالطبع كنا أيضًا في بيت القرود".

وأضافت: "أصبح سياج الغوريلا الجديد جميلًا، وفي عام 2020، تم تخطيط سياج خارجي لسمك الغاب، كما تم بناء غابة الشمبانزي. لم يعد هذا ضروريًا".

وقال مواطن آخر، إنه "عاجز عن الكلام" من أنه لا يزال مسموحًا بإطلاق الألعاب النارية بالقرب من حديقة الحيوان ودعا سلطات المدينة إلى ربطها داخل دائرة نصف قطرها ميل.

وأضاف الرجل: "الحيوانات تعاني بشدة من هذه الألعاب النارية، وهم يشعرون بالذعر وخاصة حديقة الحيوان يجب أن تكون محمية."
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