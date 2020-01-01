قتلى باشتباكات عنيفة داخل سجن في المكسيك

قتل 16 معتقلًا وأصيب 5 آخرون جراء اشتباكات اندلعت داخل سجن في ولاية زاكاتيكاس شمال المكسيك، أمس الثلاثاء.

وهرعت الشرطة المكسيكية، إلى التدخل لاستعادة السيطرة على الوضع بعد اندلاع اشتباكات دموية بين مجموعات من المعتقلين في سجن فارونيل الواقع في مدينة سييناغيلاس.

وأعلنت السلطات المكسيكية، أنها ستعزز الإجراءات الأمنية في سجون الولاية بعد الحادث.

وفي سياق متصل، قتل 9 أشخاص خلال اشتباك بالاسلحة النارية في احد سجون ولاية جويريرو بعد ان استطاع افراد عصابة تخفوا في زي رجال شرطة دخول السجن امس الجمعة.

وقال ممثلو الادعاء بالولاية إن حراس السجن سمحوا لتسعة مسلحين يرتدون زي الشرطة بالدخول اعتقادا منهم انهم يسلمون سجينا اخر.

وقال مكتب المدعي العام بولاية جويريرو في بيان بمجرد دخولهم السجن بدأت المجموعة المسلحة هجوما على النزلاء ثم على الحراس في برج امني حيث قتل اربعة سجناء وخمسة مهاجمين ، وما زال حارس وأحد المسلحين في المستشفى مصابين بطلقات نارية.