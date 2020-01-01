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KORA ON LINE | مشاهدة مباراة أستون فيلا وبيرنلي مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقدم بوابة الفجر خدمة البث المباشر لمباراة أستون فيلا وبيرنلي، التي تقام في الثانية ونصف عصر اليوم على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الانجليزي.

أستون فيلا بقيادة مدربه دين سميث يدخل المباراة آملًا في اقتناص نقاط المباراة لتحسين وضعه بترتيب الدوري

الإنجليزي، إذ أنه يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.
أستون فيلا لم يحقق الانتصار في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي سوى في لقاء وحيد أمام نوريتش سيتي، حيث إن رفاق تريزيجيه والمحمدي حققوا

5 انتصارات هذا الموسم وتعادل في ثلاث وتلقى 12 هزيمة كأكثر فريق يتلقى سلسلة هذا هزائم هذا الموسم.
في المقابل يحتل بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار للقفز إلى المركز العاشر بالترتيب في ظل النتائج الجيدة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث إنه حقق 7 انتصارات وتعادل في ثلاث وخسر 10 مباريات.
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