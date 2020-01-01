هل عمل المرأة يسقط نفقة الزوج عليها؟.. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية، ما إذا كان عمل المرأة يسقط وجوب نفقة الزوج عليها، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".



وعقب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن عمل الزوجة لا يسقط نفقة الزوج عليها إلا فيما يتعلق بنفقات العمل فقط، بينما كل نفقاتها من مأكل وملبس ومسكن وعلاج واجب على الزوج".



وتابع مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، أن عمل الزوجة ودخلها لا يجبرها أن تنفق على نفسها، وإنما تنفق ما تشاء باختيارها ورضاها.

