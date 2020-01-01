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خبير اقتصادي: الشبكة القومية للطرق خفضت عدد الوفيات بنسبة 40%

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:11 م
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الدكتور علي الإدريسي
الدكتور علي الإدريسي
رقية جمال
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قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر مرت بفترة كانت صعبة على الاقتصاد نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكنا نواجه تحديات منذ عقود كثيرة، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2014 كانت خطوات الدولة المصرية مرتبطة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واتضح ذلك من الاهتمام بالبنية التحتية في محافظات سيناء والصعيد.

وأوضح "الإدريسي"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي أكد أن الاستثمار في البنية التحتية هو السبيل الأمثل للخروج من حالة الركود الاقتصادي، ومن هنا جاء الاهتمام بالبنية التحتية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أننا شهدنا طفرة كبيرة في تحسن جودة الطرق في مصر، والذي نتج عنه انخفاض عدد حوادث الطرق وعدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة 40%، مؤكدًا أن من أهم إنجازات 2019 هو أنفاق قناة السويس التي تهدف لربط سيناء بالدلتا، مشيرًا إلى أن ملف تنمية سيناء أهمل منذ سنوات طويلة، والآن أصبح هناك خطوات جادة لتنمية سيناء.
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