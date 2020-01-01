هؤلاء أيضا "بابا نويل".. شخصيات اشتهرت بالعطاء في العيد

"لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك" ( أي 29: 14 ) هكذا قال داود النبي لشعب بني إسرائيل للتبرع للفقراء في العهد القديم، كما وجه الله وصية أخرى قائلًا: "هَاتُوا جَمِيعَ الْعُشُورِ إِلَى الْخَزْنَةِ لِيَكُونَ فِي بَيْتِي طَعَامٌ، وَجَرِّبُونِي بِهذَا، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ، إِنْ كُنْتُ لاَ أَفْتَحُ لَكُمْ كُوَى السَّمَاوَاتِ، وَأَفِيضُ عَلَيْكُمْ بَرَكَةً حَتَّى لاَ تُوسَعَ." (ملا 3: 10).





إن العطاء هو لون من البذل، والتخلص من حب الذات، ومن حب المادة والمقتنيات، وكذلك هو تدريب علي حب الآخرين والاشتراك في احتياجاتهم.





واشتهر القديس نيقولاوس، الذي كان أسقفًا على مدينة مورا بآسيا الصغرى في القرن الرابع الميلادي والمعروف بـ "سانتا كلوز أو بابا نويل"، بمساعدته للفقراء والمحتاجين، وبعد رحيله، انتشرت قصته وعمت أماكن عديدة في روسيا وأوربا خاصة ألمانيا وسويسرا وهولندا، حيث كانوا يتبادلون الهدايا في عيد الميلاد على اسمه.





واسم "بابا نويل" ككلمة فرنسية تعنى أب الميلاد، وظن البعض أن موطن بابا نويل هو السويد، وذهب البعض الآخر أن موطنه فنلندا خاصة أن هناك قرية تدعى قرية بابا نويل يروجون لها سياحيًا على أنها مسقط رأس بابا نويل، ويزورها نحو 75 ألف طفل سنويًا، ومع اكتشاف أمريكا حمل المهاجرون معهم قديسيهم ومنهم القديس نيكولاوس وتطور الإسم حتى صار سانتا كلوز.





ولم يكن بابا نويل هو الشخصية الكنسية الوحيدة التي اشتهرت بالعطاء، فهناك العديد من الشخصيات التي حملت نفس الفضيلة.





شيخ العطاء الذي عرفه الشرق

الأنبا إبرأم، أسقف الفيوم والجيزة، هذا القديس سمع عنه الكاتب الانجليزي الشهير ليدر، خلال إقامته في فرنسا، فأسرع بالسفر إلى مصر مع زوجته؛ ليلتقيا به، وقد سجل له فصلًا كاملًا عن حياته، جاء فيه: "هذا القديس الشيخ عرفه العالم الشرقي كله، وأدرك أنه الخليفة المباشر لسلسلة المسيحيين الأولين غير المنقطعة".





والقديس الأنبا إبرأم هو من مواليد ديروط عام 1829 وترهب في دير القديسة العذراء بالمحرق شمال محافظة أسيوط، باسم بولس المحرقي في عام 1848 م، وتدرج في السلك الرهباني حتي أن أصبح رئيسًا للدير.





وبعد رسامته أسقفًا علي الفيوم والجيزة عام 1881م، خصص الدور الأول من داره للفقراء والعميان والمرضى، وكان يرافقهم أثناء طعامهم اليومي ليطمئن عليهم بنفسه. وكان إذا دخل عليه فقير مدّ يده تحت الوسادة ليعطيه كل ما يملك وأن لم يجد يعطه "شاله" أو "فروجيته"، وله في ذلك قصص مذهلة.





عدوة الحركة النسائية التي تفرغت الي الاعمال الخيرية:

ولدت الام تريزا فى 26 أغسطس 1910، فى مدينة سكوبى فى دولة مقدونيا، كان أبوها يعمل مقاول بناء، وكان أسمها "جونشى بوياخيو".





وهي من أبرز الشخصيات التي استطاعت خلال الاجتياح الإسرائيلى للبنان عام 1982، أن توقف إطلاق النار لمدة معينة إلى أن تمكن رجال الدفاع المدنى من إنقاذ 37 طفلا مريضًا كانوا محاصرين فى أحد المستشفيات.





لقد توسعت الإرسالية الخيرية التى أنشأتها الأم تريزا، وباتت تضم 570 مركزا لخدمة المرضى والفقراء حول العالم إضافة إلى ما يزيد عن مائة ألف متطوع يعملون كلهم فى مراكز تتولى العناية بمرضى الإيدز والبرص وسواها من الأمراض المعدية وغير القابلة للشفاء.





فى كلكوتا حولت الأم تريزا جزءا من معبد كالى (إلهة الموت والدمار عند الهندوس) إلى منزل لرعاية المصابين بأمراض غير قابلة للشفاء والعناية بهم فى أيامهم الأخيرة، وتوالت بعد ذلك المؤسسات التى أنشأتها الأم تريزا، فأقامت مجموعة من المنازل الصغيرة لإيواء المنبوذين من المصابين بأمراض معدية، ثم أنشأت أول مأوى للأيتام، وبازدياد المنتسبات إلى رهبنة "الإرسالية الخيرية"، وأنشأت الأم تريزا مئات البيوت المماثلة فى طول الهند وعرضها لرعاية الفقراء.





بدأت صحة الأم تريزا بدأت تتدهور منذ عام 1985، وفى الخامس من شهر أيلول عام 1997 توفيت الأم تريزا منهية بذلك كفاحها من أجل حياة إنسانية أفضل.





سلطان الأقباط ومحب العطاء والفقراء:

هو المعلم إبراهيم الجوهري الذي ولد في القرن الثامن عشر الميلاد من ابويين فقيرين يعشون في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة قليوب، كان رجل عصامي يحمل وداعة وحب العطاء، عمل كاتبًا لدى أحد أمراء المماليك، وتوسط له البابا يؤانس الـ 18 لدى المعلم رزق رئيس كتّاب علي بك الكبير، فأتخذه كاتبًا خاصًا له، حتي أن وصل الي مناصب عالية أخرها رئيسًا لوزراء مصر.



