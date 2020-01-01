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عاجل.. الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:56 م
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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طلب نادي الأهلي من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لقيده رسميًا في القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

وأرسل الأهلي للنادي البرتغالي عن طريق السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين وفي حالة وصولها سيتم قيد كهربا لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي عقب سداد نسبة الـ3.% من نسبة الانتقال.

 

وخرج كهربا قائمة الأهلي التي تواجه مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري لعدم قيده.

 

ووقع كهربا على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم ويحصل على 9 ملايين جنيه لكل موسم مع القلعة الحمراء.

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