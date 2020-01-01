Advertisements
Advertisements
Advertisements

المستشفيات الجامعية تستعد لاستقبال عيد الميلاد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول خطة التأمين الطبى أثناء فترة عيد الميلاد المجيد، فى الفترة من الثلاثاء الموافق 31-12-2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-1-2020.

وأكد البيان الصادر من وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء، أن الخطة تهدف إلى تحديد مستشفيات الخط الأول للإحالة والتأكد من جاهزيتها، والتأكيد على توافر فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتأمين وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بجانب رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات والكوارث الطارئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ونشر في التقرير بأنه تم التأكيد على مديري المستشفيات الجامعية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات المختلفة، وتنظيم الإجازات والراحات للفريق الطبى بكل مستشفى، مع التأكيد على ضرورة توفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، كما تم توجيه مديرى المستشفيات الجامعية بتجهيز فريق طبى متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميدانى فى موقع الأحداث، بجانب رفع درجة الاستعداد بإدارات التموين الطبى بالمستشفيات.

وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية العاجلة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة للتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137)؛ لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفورى عن أية حالات فور وصولها، بجانب تحديد آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.

وعلى جانب أخر كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أعلن عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة أمينة محمود خليل فوزى عميدا لكلية الصيدلة جامعة القاهرة، خلفا للدكتور أيمن الخطيب وذلك بعدما شهد المنصب منافسة بين كل من الدكتور هشام على سالم على، والدكتورة أمنية محمود خليل فوزى، والدكتور ياسر شاكر إبراهيم السحرتى، الأساتذة بالكلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستشفيات جامعية عيد الميلاد أخبار مصر

أخبار تهمك

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ يوم

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 5 ساعات

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم تونس يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 10 ساعة

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ ساعتين

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات بسبب 30 يونيو

الصحة تدفع بـ 2940 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين احتفالات رأس السنة

"الصحة" تدفع بـ2087 سيارة إسعاف و"غرفة طوارئ" و"خط ساخن" بالتزامن مع الاستفتاء

"الصحة" تدفع بـ2087 سيارة إسعاف خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية‎

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

ننشر إجراءات "التعليم العالي" بشأن حادث انفجار محيط معهد الأورام

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

10:19 ص

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

11:29 ص

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status