Advertisements
Advertisements
Advertisements

صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظة بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء عام 2019.

وأعلن الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 3020 عاملا غير منتظم، بإجمالي مليونا و510 آلاف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .

وقال: إنه تم صرف منح لمواليد 34 عاملا ومنحة الزواج لـ 5 عمال، ومنح للوفاة لـ 6 عمال، والرعاية الصحية لعمليات جراحية لـ 4 عمال ، وذلك وفقا للضوابط والشروط الواردة بالرعاية الصحية والاجتماعية بلائحة العمالة غير المنتظمة 62 لسنة 2019.

ومن جهة أخرى أوضح مدير المديرية أنه تنفيذا لتكليفات وزير القوي العاملة بسرعة الانتهاء من التحول الرقمي بداية إبريل المقبل وإيجاد حلول لمعوقات تنفيذ الربط الكامل للمديرية ومكاتبها تم عقد اجتماع مع مدير مركز المعلومات بالمديرية ومسئولي الدعم الفني بالإنتاج الحربي ومدير الإدارة المالية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير شئون المناطق لبحث كافة المعوقات والعمل علي إزالتها سواء كان عن طريق توفير الأجهزة أو إصلاح وصيانة لبعضها عن طريق المتوفر بند التجهيزات وبند الصيانة بميزانية المديرية، وتدريب العاملين بالمكاتب والإدارات لضمان تنفيذ الربط الكامل والتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير عاجل يوضح ما تم إنجازه وكيفية التغلب علي المعوقات والتأكيد علي إتمام التحول الرقمي كاملا قبل أول إبريل المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات سوهاج العمالة غير المنتظمة أخبار مصر

أخبار تهمك

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم تونس يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ ساعتين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد سعفان لـ"الفجر": ندرس عمل "أبليكشن" للعمالة غير المنتظمة.. وهذه هى رسالتي للشباب

مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة يستعرض إنجازاتها

"القوى العاملة" بالمحافظات تبحث إضافة فئات جديدة للعمالة غير المنتظمة‎

"القوى العاملة" بالمحافظات تبحث إضافة فئات جديدة للعمالة غير المنتظمة

صرف منحتي عيد العمال والفطر للعمالة الغير منتظمة بالوادي الجديد

في عهد السيسي| القوى العاملة أطلقت مبادرة "حماية" لرعاية العمالة غير المنتظمة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

10:19 ص

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

11:29 ص

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status