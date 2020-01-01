ضوابط جديدة من الأحوال المدنية.. أسماء ممنوعة للمواليد الجدد في المملكة تعرف عليها

كشفت الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن عدة ضوابط أثناء تسجيل أسماء المواليد الجدد لديها، مبينة أنها زودت وزارة الصحة بها.



وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الأحوال المدنية نسّقت مع وزارة الصحة وزوّدتها بضوابط الأسماء الممنوعة للمواليد الجدد في المستشفيات.



وتضمن تسجيل المواليد الجدد على عدة ضوابط أبرزها هي:

أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب مثل (السيد)، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بكذا)، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل (قمر الزمان)، إضافة إلى منع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبدالرسول).



وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية (السعودية):

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية هي الجهة المسؤولة عن تسجيل وإحصاء النفوس، وتزويد المواطنين بما يثبت تابعيتهم.



لمحة تاريخية

في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بدأت المملكة العربية السعودية في تسجيل وإحصاء النفوس، وتزويد المواطنين بما يفيد إثبات تابعيتهم، فقد كانت البداية الأولى في عام 1343هـ، وتم إسناد المهمة للمديرية العامة للشرطة بمكة المكرمة التي كانت تتولى جميع مسؤوليات الأمن بما في ذلك أعمال الأحوال المدنية.



مهام الوكالة

تتلخص مهام وكالة الوزارة للأحوال المدنية في الآتي:



تطبيق نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما.

تطبيق نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما.

ضبط الحالة المدنية لكل مواطن، وقيد وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية في حياته في السجلات المخصصة لذلك، وكذلك قيد الواقعات المدنية للمقيمين والزوار والحجاج.

إصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) وسجل الأسرة وشهادات الميلاد والوفاة.

إصدار تصاريح الحج للمواطنين. تنظيم السجل المدني المركزي، وإصدار الرقم الوطني لكل مواطن، وتوفير البيانات لقاعدة المعلومات الأساسية بوزارة الداخلية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1541426 هـ باعتبار البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية الذكية) وما تحمله من رقم السجل المدني لكل مواطن هي أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها.

تنسيق العمل بين فروع الوكالة وتوفير متطلباتها الإدارية من الموظفين والتجهيزات.

وضع تعليمات تنظيم العمل ومراجعتها بصفة دورية لضمان حسن الأداء.

إعداد التقارير الإحصائية اليومية والشهرية والسنوية عن حركة إصدار البطاقات والوثائق التي تصدرها إدارات الأحوال المدنية.

إعداد وتدريب العناصر البشرية وتأهيلها فنيًا للقيام بأعمال الأحوال المدنية المختلفة عن طريق مراكز التدريب المتخصصة لتنمية قدراتها في مجال الأحوال المدنية.

اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تزوير الوثائق التي تصدرها الأحوال المدنية، وكشف ومكافحة أعمال التزوير وترويج واستعمال وثائق الأحوال المدنية بطريقة غير نظامية، والعمل على تطوير هذه الوثائق بما يحد من تزويرها، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية أو الجهات المختصة الأخرى ذات الشأن.

المشاركة في دراسة ومعالجة الظواهر المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية باعتبار أن جهاز الأحوال المدنية هو أحد القطاعات ذات الالتصاق بالجمهور من المواطنين والوافدين، ويتولى تقديم الخدمات لهم، علاوة على كونه خط أمني أول وقاعدة معلومات أساسية.