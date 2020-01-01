بعد حرق السفارة.. أمريكا ترسل المزيد من القوات إلى العراق

ألقى محتجون غاضبون من الغارات الجوية الامريكية على العراق الحجارة وأحرقوا موقعًا أمنيًا في السفارة الأمريكية في بغداد، مما أدى إلى مواجهة مع الحراس مما دفع الولايات المتحدة إلى إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط..



وشكلت الاحتجاجات، بقيادة الميليشيات المدعومة من إيران، تحديًا جديدًا للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه إعادة انتخابه عام 2020. وهدد بالانتقام من إيران، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يريد الذهاب إلى الحرب.



وقالت وزارة الخارجية إن الموظفين الدبلوماسيين بداخلها في أمان ولم تكن هناك خطط لإجلائهم.



واستخدم حراس السفارة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، الذين اقتحموا وأحرقوا موقع الأمن عند المدخل لكنهم لم يخترقوا المجمع الرئيسي.



وقال البنتاجون إنه بالإضافة إلى قوات المارينز التي تم إرسالها لحماية أفراد السفارة، تم إرسال حوالي 750 جنديًا من الفرقة 82 المحمولة جوًا إلى الشرق الأوسط وأن قوات إضافية كانت على استعداد للنشر على مدار الأيام القليلة المقبلة.



وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير في بيان "هذا النشر هو إجراء مناسب وقائي تم اتخاذه استجابة لارتفاع مستويات التهديد ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية، مثلما شهدنا في بغداد اليوم".



وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن 750 جنديا سيتمركزون في البداية خارج الكويت. وقال المسؤولون إنه يمكن إرسال ما يصل إلى 4000 جندي إلى المنطقة في الأيام المقبلة إذا لزم الأمر.



ويتمركز أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم القوات المحلية.



وكان الهجوم الذي لم يسبق له مثيل على بعثة دبلوماسية أمريكية في العراق بمثابة تصعيد حاد للنزاع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران - كلاهما من اللاعبين المؤثرين في البلاد - وأغرق العلاقات الأمريكية مع العراق إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات.



وغزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق عام 2003 وأطاحت بصدام حسين. لكن الاستقرار السياسي كان بعيد المنال.



واتهم ترامب إيران بتنظيم العنف، ستتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الخسائر في الأرواح أو الأضرار التي لحقت بأي من مرافقنا. وسوف يدفعون سعرًا كبيرًا جدًا! وقال ترامب في تغريدة: "هذا ليس تحذيرًا، إنه تهديد".



وعندما سئل ترامب في وقت لاحق من اليوم عن احتمال تصاعد التوترات في حرب مع إيران، قال للصحفيين "هل أريد ذلك؟ لا، أريد أن أحصل على السلام. احب السلام وينبغي لإيران أن ترغب في الحصول على السلام أكثر من أي شخص آخر".



وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "لدى أمريكا الجرأة المدهشة في أن تنسب إلى إيران احتجاجات الشعب العراقي ضد القتل الوحشي لـ (25) عراقيًا على الأقل".



وجاء حادث السفارة بعد سبع سنوات من الهجوم الذي شنه مسلحون عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي، ليبيا، والذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين وأدى إلى تحقيقات متعددة في الكونغرس.



• التوترات بسبب الضربات الجوية

وجاءت الاحتجاجات في أعقاب غارات جوية أمريكية يوم الأحد على قواعد تديرها ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران داخل العراق، مما أسفر عن مقتل 25 مقاتلًا على الأقل وإصابة 55 آخرين. وكانت هذه الهجمات انتقاما لمقتل مقاول مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية ألقت واشنطن باللوم فيها على كتائب حزب الله.



وقال ترامب في تغريدة، لقد قتلت إيران مقاولًا أمريكيًا، مما أدى إلى إصابة كثيرين، ولقد استجبنا بقوة، وسوف نفعل ذلك دائمًا". الآن تقوم إيران بتدبير هجوم على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف يتحملون المسؤولية الكاملة".



كان الديمقراطيون غاضبون لأن ترامب قد تخلص من الصفقة النووية الإيرانية التي تفاوض عليها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في عام 2015، وسرعان ما وقع في الحادث باعتباره فشلًا في سياسة ترامب تجاه إيران.



وألقى المتظاهرون، الذين انضم إليهم لفترة قصيرة قادة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، الحجارة على بوابة السفارة، بينما هتف آخرون "لا، لا، أمريكا! لا، لا، ترامب! "



ومنعت القوات العراقية الخاصة المتظاهرين من الدخول، وعززت لاحقًا قوات مكافحة الإرهاب العراقية المدربة من الولايات المتحدة.



وتعرضت السفارة لإطلاق نار متقطع ولكن غير فتاك في الأشهر الأخير، وتعرضت للقصف بشكل منتظم في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ولكنها لم تتعرض للهجوم البدني من قبل المتظاهرين بهذه الطريقة من قبل.





