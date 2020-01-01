فرقة عبد الحليم نويرة تحيي حفلا فنيا بدار الأوبرا غدا

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من مؤلفات الطرب لكبار الملحنين، من بينها "أنا وحدى، عينى بترف، ظلموه، موسيقى لحنى النهر الخالد وخطوة حبيبى، هذه ليلتى لمحمد عبد الوهاب، الصبح بدرى لعزت الجاهلى، يا أعز من عينى لمحمد فوزى، قلبى دليلى لمحمد القصبجى، يا اللى سامعنى لكمال الطويل، وحياتك يا حبيبى لسيد مكاوى".

يذكر أن الفرقة تأسـسـت عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.



