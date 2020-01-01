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«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش PLUS بدون تقطيع NOW

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي

يحل فريق إيفرتون ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في مساء الأربعاء 1 يناير 2019، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

إيفرتون سيسعى لاستغلال حالة التخبط واهتزاز النتائج التي يمر بها مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، واستمرار لانتصارات المتتالية منذ التعاقد مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بيب جوارديولا عليه أن يعلم أن تلك المباراة ستكون صعبة للغاية، ويجب ألا يعتمد فقط على ملعبه وجمهوره من أجل الحصول على الثلاث نقاط.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي

 

مانشستر سيتي يعيش أيامًا صعبًا، فبعد الهزيمة من وولفرهامبتون تقلصت حظوظه كثيرًا في الحفاظ على لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي بعد ارتفاع الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول إلى 14 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.




مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Manchester City vs Everton، اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وننقل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون عبر موقع صباح مصر بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
حيث يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما يقطن نظيرة إيفرتون بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

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