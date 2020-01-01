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أول قرار لليابان بعد هروب كارلوس غصن إلى لبنان

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:04 م
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كارلوس غصن
كارلوس غصن
وكالات
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قررت  محكمة دائرة طوكيو باليابان، اليوم الأربعاء، إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

 

وطلب ممثلو مكتب الادعاء العام في طوكيو إبطال قرار الإفراج عنه بعد إصدار غصن بيانا يقول إنه الآن في لبنان.

 

وقد سمحت المحكمة بالإفراج عن غصن بكفالة في أبريل عام 2019 ولكن ضمن شروط من بينها حظر سفره للخارج.

 

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قال غصن، إنه "لم يعد رهينة لنظام القضاء الياباني الفاسد حيث يُفترض الذنب ويسود التمييز وتُرفض فيه حقوق الإنسان الأساسية".

 

وستتم الآن مصادرة الكفالة المالية ومقدارها نحو 13.8 مليون دولار. كما سيتم احتجاز غصن في مركز اعتقال في حالة عودته إلى اليابان، وفقا لموقع الهيئة.

 

وقد أفادت مصادر، بأنه لا توجد بين اليابان ولبنان اتفاقية لترحيل المطلوبين، وهو أمر سيجعل استعادة اليابان لغصن أمرا صعبا للغاية في حال رفض لبنان طلب تسليمه".

 

وأضافات المصادر، أن وكالة خدمات الهجرة اليابانية أفادت بأنه لا يوجد في سجلاتها ما يدل على مغادرة غصن للبلاد.

 

 

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