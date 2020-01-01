Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Manchester City vs Everton، اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وننقل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون عبر موقع صباح مصر بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
حيث يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما يقطن نظيرة إيفرتون بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير الجاري، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
يمكن متابعة المباراة بين مانشستر سيتي وإيفرتون، على ملعب  الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع صباح مصر، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الدوري الإنجليزي للمحترفين
الساعة 07:30 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 08:30 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 08:30 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 08:30 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 08:30 مساء بتوقيت فلسطين.
Advertisements

أخبار تهمك

ليونيل ميسي يهدد برشلونة بمانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ أقل من ساعتين

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ أقل من ساعة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ يوم

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

مهاجم تونس يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

منذ 19 دقيقة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 3 ساعات

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مانشستر يونايتد

Liverpool vs Leicester City LIVE ONLINE| مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر 26 \ 12 \ 2019 في الدوري الإنجليزي

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون Manchester City vs Wolverhampton بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر رابط ماتش United Today يلا شوت PLUS رابط ماتش مان يونايتد YOUT

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Pogba رابط اليونايتد مباشر متعددة Kor

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:19 ص

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

11:59 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

11:29 ص

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status