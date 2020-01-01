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الجملي: "الحكومة جاهزة وستكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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توجه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خلال ساعة متأخرة من ليلة رأس السنة، بكلمة للشعب التونسي هنّأه فيها بالسنة الميلادية الجديدة.

وعرّج الجملي بالمناسبة على تقدّم تشكيل حكومته، قائلا ''لقد أنهيت تحديد قائمة أعضاء الحكومة الجدد، وتعذر عليّ إحالة القائمة على رئيس الجمهورية نظرا لتواصل نشاطه خارج مقرّ الرئاسة إلى ساعة متأخرة من اليوم''.

كما أضاف الجملي في ذات التصريح، ''الحكومة جاهزة، وأعتقد أنها ستكون في مستوى إنتظارات الشعب التونسي..''.
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