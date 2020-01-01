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"الإسكندرية بدون إزعاج".. ضبط 109 مكبرات صوت لدى الباعة الجائلين

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:54 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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كشفت محافظة الإسكندرية، عن حصيلة الحملات التي تم تنفيذها لضبط مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين، خلال 4 أيام من بدئها.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعطى أوامره لرؤساء الأحياء بالقيام بحملات لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين في جميع الأحياء للقضاء على التلوث السمعي بالإسكندرية.

وأسفرت الحملات التي شنت بحي المنتزة أول عن ضبط ٤٤ حالة مكبرات صوت وميكروفونات، وفي حي المنتزة ثان أسفرت عن ٧ حالات، وفي حي غرب توجد ٢١ حالة تحفظ علي مكبرات الصوت.

كما أسفرت الحملات التي تمت في حي العجمي عن ٧ حالات، وفي حي الجمرك ١٢ حالة، أما في أحياء العامرية ومركز ومدينة برج العرب أسفرت الحملات عن ١٨ حالة.
"الإسكندرية بدون إزعاج".. ضبط 109 مكبرات صوت لدى الباعة الجائلين
"الإسكندرية بدون إزعاج".. ضبط 109 مكبرات صوت لدى الباعة الجائلين
"الإسكندرية بدون إزعاج".. ضبط 109 مكبرات صوت لدى الباعة الجائلين
"الإسكندرية بدون إزعاج".. ضبط 109 مكبرات صوت لدى الباعة الجائلين
"الإسكندرية بدون إزعاج".. ضبط 109 مكبرات صوت لدى الباعة الجائلين
"الإسكندرية بدون إزعاج".. ضبط 109 مكبرات صوت لدى الباعة الجائلين
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