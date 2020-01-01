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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة نيوكاسل وليستر سيتي بث مباشر تشيلسي NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش NOW

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:52 م
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مشاهدة نيوكاسل وليستر سيتي بث مباشر
مشاهدة نيوكاسل وليستر سيتي بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة نيوكاسل وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

تتواصل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، 1 يناير 2020، حيث تقام منافسات الجولة الحادية والعشرين من «البريميرليج»، والتي يستضيف خلالها نادي نيوكاسل يونايتد نادي ليستر سيتي.

ليستر سيتي، يقدم أداءً مميزًا خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 42 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويتفوق على مانشستر سيتي الثالث بفارق نقطة واحدة.

المباريات الخمس الأخيرة لنادي ليستر سيتي حملت معها نتائج سلبية لفريق المدرب براندن رودجرز، حيث لم يحقق الفريق سوى فوزين، مقابل هزيمتين كانتا أمام منافسيه المباشرين ليفربول ومانشستر سيتي، وتعادل.

مشاهدة مباراة نيوكاسل وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة نيوكاسل وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة نيوكاسل وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة نيوكاسل وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

أما نيوكاسل يونايتد، فيحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات و9 هزائم.

وفي آخر 5 مباريات، اكتفى نيوكاسل يونايتد بفوزين، لكنه تعرض لثلاث هزائم، كان اختلاف نتائجها كفيلًا بتغيير وضعية «الماكبايث» في جدول الترتيب.

ونقدم لكم فيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بمباراة نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد:
تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.
ملعب مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد:
تقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك، معقل نادي نيوكاسل يونايتد، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 53 ألف متفرج.
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